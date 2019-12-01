Rayados anuncia la salida de Domènec Torrent como director técnico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 17:13:50

Monterrey, Nuevo León, 02 de marzo de 2026.- A través de un comunicado oficial, el Club de Fútbol Monterrey anunció este lunes la decisión de dar por terminada la gestión de Domènec Torrent, luego de diez meses al frente del Primer Equipo de Rayados.

El club agradeció al estratega español y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado durante su etapa con el conjunto regiomontano, destacando su profesionalismo y compromiso en este periodo.

Asimismo, Rayados de Monterrey reiteró su compromiso con la institución y su afición, al señalar que continuará trabajando para alcanzar los resultados deportivos que la hinchada merece.

De manera extraoficial, se espera que en los próximos días la directiva dé a conocer quién asumirá la dirección técnica del equipo, mientras el plantel continúa con su preparación de cara a los compromisos venideros en la temporada.

