Querétaro vence 2-0 al Atlante y escala posiciones en el Apertura 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 20:01:56

Querétaro, Querétaro, 10 de octubre de 2026.- Los Gallos Blancos del Querétaro derrotaron 2-0 al Atlante este sábado en el Estadio Corregidora, durante la jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, resultado que les permitió sumar tres puntos y acercarse a los primeros lugares de la clasificación.

El marcador se abrió al minuto 25, cuando Santiago Homenchenko convirtió un penal para poner en ventaja al conjunto local. Querétaro aprovechó la oportunidad para tomar el control del encuentro y buscar ampliar la diferencia antes del descanso.

Al inicio del segundo tiempo, Denilson Muñoz anotó el segundo tanto al minuto 50, con lo que los Gallos Blancos aumentaron su ventaja. Atlante intentó reaccionar y generar opciones de gol, pero no consiguió descontar durante el resto del partido.

Con este triunfo, Querétaro llegó a 20 puntos y se colocó momentáneamente en el tercer puesto de la tabla general, a la espera de los demás resultados de la jornada. Por su parte, Atlante se quedó con 11 unidades y deberá buscar sumar en sus próximos compromisos para mejorar su posición en el torneo.