Querétaro sede del Campeonato Nacional de Tenis de Mesa

Querétaro, Querétaro, 9 de septiembre del 2025.- Representantes de la Asociación Queretana de Tenis de Mesa y de la Federación Mexicana de esta especialidad, dieron a conocer que el estado de Querétaro como sede del Campeonato Nacional de Otoño 2025, por lo que invitaron a todas las entidades del país a ser parte de dicho evento en las modalidades de “Individual Abierto”, “Dobles Abierto” y “U11 a U19”.

Las actividades se llevarán a cabo en el Centro de Raqueta del Parque Querétaro 2000, del 18 al 21 de septiembre; por parte de las y los atletas queretanos se espera la participación de candidatos a representar a la entidad en la próxima Olimpiada Nacional.

Así como, de antiguos medallistas de esta justa organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) antes llamada Nacionales CONADE.