Querétaro, referente del fútbol formativo a nivel mundial: Linda Luna

Querétaro, Querétaro, 25 de febrero del 2026.- Con la visión de consolidar al deporte como el motor de transformación social más potente del estado, la titular de la Oficialía Mayor, Linda Luna Rangel, inauguró formalmente el Congreso de Fútbol Formativo, organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

La funcionaria estatal dio la bienvenida a entrenadores, formadores y especialistas de la FIFA y la UEFA, destacando que, para la presente administración, el fútbol es mucho más que una disciplina física: es una herramienta de vida para construir una sociedad más estable y resiliente.

"En este gobierno trabajamos bajo una premisa clara: estar contigo. Y en el fútbol, eso significa entender que detrás de cada niña o niño que patea un balón hay un sueño que debemos proteger y profesionalizar. No solo buscamos éxito en la cancha, sino éxito en la vida, formando ciudadanos con valores que nos permitan ir juntos adelante", puntualizó.

Durante su intervención, el comisionado de la FMF y presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola Peñaloza, resaltó que este congreso marca el inicio de un nuevo modelo para el balompié nacional. Asimismo, celebró la realización del partido de la Selección Mexicana este miércoles en el Estadio Corregidora, subrayando que este escenario deportivo demuestra que México cuenta con infraestructura y la organización de clase mundial para ser sede de la Copa del Mundo 2026.

El Congreso, que se desarrolla este 25 y 26 de febrero en el Querétaro Centro de Congresos (QCC), tiene como objetivo elevar la calidad técnica desde las categorías infantiles hasta el alto rendimiento. Durante las jornadas se abordarán temas estratégicos como para la evolución como: presentación del nuevo Modelo de Desarrollo del Fútbol Mexicano; Impacto y metodología del fútbol reducido; El futuro y fortalecimiento del fútbol femenil y Análisis del perfil del jugador mexicano hacia el ciclo 2030/2031.

Algunas de las personalidades de talla internacional y nacional son el director adjunto de Desarrollo Global del Futbol de la FIFA, Steven Martens; el presidente Ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega Campbell; el subdirector de Cultura Física del Deporte de la CONADE, Óscar Soto Carrillo; la presidenta de la Liga Mx Femenil, Mariana Gutiérrez Bernárdez; el director de Operación de la Liga Mx, Francisco Iturbide; el presidente de la Liga Premier, José del Carmen Vázquez; el presidente del Sector Amateur, José Antonio Huizar Espinoza; el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, y la directora general del INDEREQ, Iridia Salazar Blanco.