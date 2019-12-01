Querétaro recibe reconocimiento Lo Mejor del Deporte Mexicano

Querétaro, Querétardo, 28 de noviembre del 2025.- El Estado de Querétaro recibió la “Gran Medalla del Deporte Nacional” a través del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), encabezado por la directora general, Iridia Salazar Blanco, tras haber obtenido el tercer lugar dentro del medallero general de la Paralimpiada Nacional 2025, en el marco de la gala “Lo Mejor del Deporte Mexicano” realizada en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en la Ciudad de México.

La directora general del INDEREQ, enfatizó que el trabajo para pasar del quinto al tercer lugar nacional, está fundamentado en ampliar la base de paratletas y eso corresponde a que las familias cada vez más ven en el deporte un apoyo real para mejorar sus condiciones físicas y su discapacidad.

“Esto no podría ser posible sin el apoyo y respaldo de los padres de familia, por introducir el deporte en la vida de sus hijos y tomarlo como un mejor camino para sus vidas. Gracias a los atletas que nos representaron dignamente y que lucharon con todas sus fuerzas para ganar una medalla; a los entrenadores por su profesionalismo y trabajo; pero sobre todo al gran apoyo y respaldo que hemos recibido por parte de nuestro gobernador, Mauricio Kuri”, mencionó.

La distinción recibida reconoce el trabajo que está detrás de haber cosechado 220 medallas, destacando 100 de oro en la justa paralímpica, así como la dedicación del Centro de Deporte Adaptado -liderado por Indira Beltrán y Jessica Muñiz-, con los paratletas, los padres de familia, entrenadores y equipo multidisciplinario especializado.

Dentro de la ceremonia, fue premiada en la categoría de Deportista Prueba Paralímpica, la nadadora queretana y recientemente medallista de bronce en la competencia mundial Championships Singapore 2025, Patricia Valle; y como invitada, la marchista queretana y medallista de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, Karla Ximena Serrano.