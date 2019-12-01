Queretanos ganan siete medallas en Juegos Panamericanos

Querétaro, Querétaro, 26 de agosto del 2025.- Atletas queretanos obtuvieron seis medallas dentro de los Juegos Panamericanos Junior 2025, celebrados en Asunción, Paraguay; lo que incluye dos preseas de oro, cuatro de plata y una de bronce, además de que, las medallistas de oro también lograron su pase directo a los próximos Juegos Panamericanos de Lima del 2027, la cual forma parte del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles del 2028.

El primer oro fue conseguido por Karla Serrano en la prueba de 20 mil metros de marcha en un tiempo de 1:31:40.1, donde compartió podio con Valeria Flores de México (marca: 1:33:21.4) y Natalia Pulido de Colombia (marca: 1:35:11.0). La segunda presea dorada fue obtenida por Jacqueline Meléndez en natación artística, sumando puntos clave junto a la selección mexicana en las rutinas de técnica (251.9950), libre (275.3050) y acrobática (194.9850), destacando frente a sus similares de Estados Unidos y Chile.

En cuanto a las medallas de plata, la primera fue un logro de Josué Rodríguez de tiro deportivo en la prueba de rifle de aire por equipo mixto junto a Hanna Cisneros, tan solo por debajo de Estados Unidos por 10 puntos. El atleta también contendió de forma individual en rifle de aire en 10 metros, misma en la que se colocó en la séptima posición con 139.2 puntos.

La segunda de plata fue para Paloma García, taekwondoín, quien avanzó hasta la final, en la que se enfrentó a Ava Soon de Haití, dando como resultado un dos a uno, favor su contrincante. Dorian Trejo y Daniela Rojas de lucha grecorromana y femenil, también obtuvieron presea de plata en la última fase de la competencia contra Venezuela y República Dominicana, respectivamente.

La medalla de bronce para el estado fue dada por Regina Michel en triatlón, en la prueba de relevos mixtos, junto a su equipo mexicano: María López, Alfredo Rodríguez y Osvaldo Zúñiga con un tiempo de 1:24:41, a una diferencia de 1:21 minutos del primer lugar. Cabe destacar que Regina estuvo dentro de las 10 mejores de esta especialidad, al obtener el sexto lugar en la prueba individual.

En otros deportes, Juan Pablo y Pascual Maya participaron en balonmano, en el que junto a la selección mexicana se posicionaron en el quinto lugar; Jair Zúñiga, kayakista de canotaje, sobresalió en la fase final como quinto lugar en las pruebas de K1 1000m y K1 500m y como cuarto lugar en K4 500m (prueba de cuatro integrantes).

Sofía Baez, deportista en BMX freestyle, terminó sus rutinas siendo la cuarta mejor de la competencia con un puntaje de 51.67; Mateo López y Elías Rojas, seleccionados nacionales de rugby, obtuvieron como equipo la posición número seis al enfrentarse a las entidades de Uruguay, Chile, Jamaica y Bermudas; en tiro deportivo asistió Andrea Saavedra, siendo el cuarto lugar de skeep femenil con 19 puntos y la séptima posición en trap con 43 puntos.

María José Sánchez Castro compitió en natación, quedando en el marcador general como onceavo lugar de los 100 m pecho y como décimo peldaño en 200 m pecho; en luchas asociadas también tuvieron actuación, Juan Herrera De la Rosa en lucha grecorromana de 130 kg en el que quedó en quinta posición, además de Rizieri Chávez de lucha libre de 125 kg, quien se asignó el sexto lugar.

En atletismo, tres queretanos compitieron en salto de pértiga: Josué García, con el sexto lugar con una marca de 4.60 m; Ángel Hernández como octavo lugar con una marca de 4.60 m; Diana García como cuarto lugar con 3.80 m. Jesús Guzmán compitió en lanzamiento de bala y disco, obteniendo el séptimo (marca: 17.08m) y noveno lugar (marca: 51.42m), respectivamente.