Pumas quiere hacer posible el fichaje de Keylor Navas 

Ciudad de México, a 7 de julio de 2025.- Este lunes, tras la buena contratación de Aaron Ramsey, a los pumas no les basta, ya que dieron a conocer que, el club está negociando directamente con Keylor Navas, guardameta costarricense que paso por el Real Madrid, pero ahora milita en Newells Old Boys, haciendo cada vez más probable el cierre de este magnífico fichaje, de cara al torneo apertura 2025 de la Liga MX.

Por su parte el club de Newells Old Boys, tiene claro que no quiere dejar salir al guardameta, ya que es uno, o si no el jugador más importante de la plantilla, pero fuentes aseguran que el entorno del jugador y el mismo jugador, han abierto el canal para poder escuchar la oferta que quiere hacer el conjunto de los Pumas.

Keylor Navas es un portero histórico, ya que se ha consolidado como uno de los mejores porteros latinoamericanos de la historia, gracias a su paso por clubes como el Real Madrid, donde fue campeón de la Champions League. A pesar de tener 38 años, Keylor sigue vigente, y con un alto nivel, demostrándolo hace poco en la copa oro 2025, donde convocado por el técnico mexicano Miguel Herrera, volvió a vestir la camiseta de su patria.

Esta situación hasta el momento solo está en pláticas, durante las próximas horas se espera conocer más sobre el rumbo que le espera a este guardameta.