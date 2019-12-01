Puebla y Necaxa empatan sin goles en el inicio de la Jornada 11 del Clausura 2026

Puebla, Pue, 13 de marzo de 2026.- Puebla y Necaxa igualaron sin goles en el inicio de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro, disputado en el Estadio Cuauhtémoc, terminó con un empate 0-0 en un partido donde las defensivas y las intervenciones de los porteros fueron determinantes.

Durante la primera mitad ambos equipos generaron algunas aproximaciones, aunque sin lograr abrir el marcador. El guardameta del Puebla, Ricardo Gutiérrez, tuvo una intervención destacada al minuto 12 para evitar el gol visitante. Dos minutos después, el arquero de Necaxa, Ezequiel Unsain, respondió con una atajada importante que mantuvo el empate. En los minutos iniciales, los Rayos mostraron mayor intensidad, pero con el paso del tiempo el partido se equilibró y el ritmo disminuyó.

En la segunda parte el panorama cambió para el conjunto hidrocálido. Al minuto 60, Necaxa se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Kevin Ante Rosero, quien cometió una fuerte barrida sobre Nicolás Díaz.

Con la ventaja numérica, Puebla adelantó líneas y comenzó a generar mayor peligro en el tramo final del partido. La ocasión más clara llegó al minuto 78, cuando Edgar Guerra sacó un disparo que pasó muy cerca de la portería rival.

A pesar de jugar con un hombre menos, Necaxa también tuvo una oportunidad en los últimos minutos con un centro de Ricardo Monreal que buscó rematar Tomás Badaloni, aunque la jugada no prosperó. Finalmente, ninguno de los dos equipos logró concretar y el encuentro concluyó con empate sin anotaciones.