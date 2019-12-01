Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 22:52:51

Puebla, México, 20 de noviembre de 2026.- Puebla y Atlético de San Luis repartieron puntos luego de empatar 1-1 en el Estadio Cuauhtémoc, durante su encuentro correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX, con el que ambos equipos cerraron su participación en el Apertura 2026.

El conjunto poblano tomó la ventaja apenas al minuto 4, cuando Mathías Tomás aprovechó una asistencia de Kevin Velasco para enviar el balón al fondo de la portería y poner el 1-0.

Sin embargo, Atlético de San Luis reaccionó en el segundo tiempo y consiguió igualar el marcador al minuto 48, gracias a Felipe Mora, quien aprovechó un servicio de Anderson Duarte para vencer al guardameta poblano.

Durante el resto del encuentro, ambos equipos buscaron el gol que les diera la victoria, pero ninguno logró concretar sus oportunidades, por lo que el marcador se mantuvo sin cambios hasta el silbatazo final.

Con este resultado, Puebla terminó en el lugar 12 de la clasificación, mientras que Atlético de San Luis ocupó la posición 13, ambos con 20 puntos y sin posibilidades de avanzar a la Liguilla.