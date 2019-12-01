Presentan programa 2026 del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para impulsar la activación física

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 15:14:57
Morelia, Michoacán, a 21 de febrero de 2023.-  Con la meta de fortalecer la activación física y promover la participación social en todo el estado, autoridades deportivas presentaron el programa anual del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que contempla más de 10 actividades masivas a lo largo del año.

El director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID), Raúl Morón Vidal, informó que estas acciones forman parte de una estrategia nacional impulsada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), cuyo titular es Rommel Pacheco Marrufo. En representación de la dependencia federal, asistió Sergio García Malfavón, jefe de Recreación, Servicio Comunitario y Enlace del Plan Michoacán.

El calendario incluye eventos de alcance nacional que se desarrollarán de manera simultánea en distintas entidades del país, entre ellos la Semana Nacional de Cultura Física y Deporte, Nado por mi Corazón, el Día del Desafío y la Semana Mueve.

También se impartirán clases nacionales abiertas en disciplinas como defensa personal bajo el programa Mujeres Imparables, béisbol, baile fit, taekwondo, karate y mini baloncesto, con el propósito de acercar el deporte a distintos sectores de la población.

Además, se anunció la realización de la Carrera Nacional Familiar México por la Paz y la Activación Nacional México sin Límites, esta última en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Las autoridades destacaron que estas actividades buscan consolidar al deporte como un eje de integración social y reconstrucción del tejido comunitario en Michoacán.

