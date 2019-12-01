Presentan novena edición de la Carrera USEBEQ 2025

Querétaro, Querétaro, 29 de octubre del 2025.- Con el objetivo de fortalecer la cultura física y fomentar hábitos de vida activos y saludables en familia entre la comunidad escolar, la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, informó la realización de la novena edición de la Carrera USEBEQ 2025, el próximo 23 de noviembre.

La funcionaria, acompañada de la secretaria de Educación, Martha Soto Obregón y la directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, destacó que esta carrera representa un espacio de unidad, salud y compromiso. Además, señaló que es una oportunidad para convivir y reafirmar que el auto cuidado de la salud, la sana convivencia y la cultura de paz también se construyen desde la escuela, mediante acciones que promueven el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.

“La educación también se vive en movimiento, en familia, con alegría, esfuerzo y comunidad. Esta carrera es mucho más que una competencia, es un símbolo de unión, de salud y de compromiso con la comunidad escolar. Me llena de orgullo ver cómo maestras, maestros, estudiantes y familias se sumarán con entusiasmo”, expresó.

Al tomar la palabra, Martha Soto expresó que hoy se están uniendo los esfuerzos de dos instituciones muy importantes en el tema educativo y en el tema deportivo, para trabajar por una educación integral, basada no solamente en la enseñanza, sino también en generar estilos de vida saludables; en donde los estudiantes, además de estar cerca de los libros, también se formen en actividades de cultura física, en la mente, en el espíritu y en el espíritu cívico.

Durante su intervención, Iridia Salazar Blanco señaló que laCarrera USEBEQ es una iniciativa que trasciende la competencia, porque promueve la salud, la convivencia y la construcción de una comunidad más activa y unida. Añadió que este evento no solo fomenta la actividad física, sino también valores esenciales como la constancia, el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo. Por ello, el INDEREQ se suma al trabajo conjunto en educación básica, para que cada vez más estudiantes, docentes y familias adopten el deporte como un estilo de vida saludable.

El sistema de registro será vía electrónica en la página oficial www.usebeq.edu.mx, y en http://spinser.org con inscripción gratuita. Los folios de inscripción se entregarán a partir del lunes 3 de noviembre en el Departamento de Educación Física, presentando copia de INE, con un máximo de cinco folios por persona. La entrega de kits se realizará el 22 de noviembre, en las instalaciones de USEBEQ en un horario de 9:00 a 14:30 horas, presentando el comprobante de inscripción. Solo los primeros mil 500 registros tendrán derecho a recibir el kit completo que incluye playera, número, chip, medalla.

Cabe señalar que el evento deportivo iniciará el 23 de noviembre a las 6:45am con una activación física general, seguida por las salidas programadas de las distintascategorías: Libre, Master, Caminata libre, Educación Especial, Infantil “A” y “B” y Juvenil. Cada categoría está diseñada para incluir participantes de todas las edades y condiciones, promoviendo la inclusión y el deporte.