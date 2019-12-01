Presentan el Michetón, se correra en El Marqués, Querétaro; te darán una michelada al cruzar la meta

Presentan el Michetón, se correra en El Marqués, Querétaro; te darán una michelada al cruzar la meta
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 12:25:47
El Marqués, Querétaro, 15 de julio del 2025.- Chorcha Entertainment presentó el “Michetón” una carrera fuera de serie, se tiene previsto que el próximo 31 de agosto a las 10 de la mañana en la zona natural de Preserve Marqués donde podrán participar en tres y y cinco kilómetros.

El “Michetón” mezclará deporte, convivencia familiar y micheladas, a demás será una carrera donde podrán participar con sus mascotas.

La carrera contará con dos distancias para todos los estilos; 3K: ideal para quienes sólo quieren caminar, reír o pasear en compañía, el costo del boleto es de 547 pesos y 5K: para quienes disfrutan el reto, pero también la recompensa con una cerveza al final, el costo del boletos es de 766 pesos; los precios ya incluyen servidos de la boletera.

Los kits para los participantes incluyen : playera oficial, número de corredor, zona de hidratación, música en vivo, entrada a áreas de comida y una michelada al cruzar la meta.

Los boletos ya se encuentran a la venta en el siguiente link: https://shows.link/micheton-queretaro/tickets 

