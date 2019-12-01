Presenta INDEREQ Congreso del Deporte 2025 con participación de Rafa Márquez y Marco Verde

Querétaro, Querétaro, 7 de octubre del 2025.- La directora del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, presentó la edición del “Día del Congreso del Deporte” que se celebrará el próximo 24 de octubre en el Ágora del Centro educativo y Cultural (CECEQ) “Manuel Gómez Morin”, con el objetivo de acercar experiencias de grandes figuras del deporte a las y los queretanos.

En este sentido, destacó Iridia Salazar, se contará con la presencia del boxeador olímipico, ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, Marco Verde, quien dará inicio al evento con una firma de autógrafos; así como del ex futbolista y actual asistente entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, Rafael Márquez, con la conferencia magistral “Actitud”, en la que habla de los pasajes de la historia del jugador.

“Me habían comentado que querían conocer a su ídolo, Marco Verde, y tenemos la oportunidad de traerlo al Estado para que siga motivando a nuestros niños y niñas; y qué decir de Rafa Márquez, más que todos los que vivimos el mundial de fútbol siempre estamos muy emocionados de la casta y del liderazgo que tiene para llevar a su equipo con experiencia. Creo que son historias de éxito muy importantes y positivas que van a generar un entusiasmo en nuestros jóvenes”, mencionó.

La cita es en punto de las 17:00 horas, y el cupo para este evento será limitado a mil 500 personas; los boletos de acceso podrán adquirirse en el lobby de la Alberca Olímpica del Parque Querétaro 2000, en las oficinas de las Unidades Deportivas de “Casa de la Juventud”, “Plutarco Elías Calles”, auditorio “José Ma. Arteaga” y también en el Polideportivo “Alameda”.

En la presentación también estuvo presente el director de Cultura Física de la institución, Oscar Domínguez Castellanos, quien dió detalles del evento y la forma de distribución de los boletos para que la gente interesada pueda asistir de manera personal y en familia.