Ponen en marcha Juegos Inter Guardia Civil para reconocer talento deportivo dentro de la corporación

Ponen en marcha Juegos Inter Guardia Civil para reconocer talento deportivo dentro de la corporación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 17:18:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 12 de marzo de 2026.- Con la finalidad de impulsar la dignificación policial y el talento deportivo de la Guardia Civil, este día se puso en marcha el Inter Guardia Civil con la participación de más de mil elementos que compiten en distintas disciplinas deportivas.

Sobre el particular se informó que el titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, destacó que el impulso a las actividades deportivas permite reconocer el talento, los valores y la vocación de servicio que distinguen a las y los integrantes de la Guardia Civil, al tiempo que fortalece la preparación física y emocional necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

“El tema de la dignificación policial también inicia desde el impulso deportivo. Hemos encontrado grandes talentos dentro de la corporación: corredores, basquetbolistas, voleibolistas, atletas y compañeros que practican deporte adaptado a un alto nivel, que deben ser reconocidos e impulsados desde la secretaría”, expresó.

Subrayó que este encuentro no solo representa una competencia, sino un espacio de integración institucional en el que toda la corporación participa con entusiasmo, pasión y respaldo a sus compañeras y compañeros que representan a sus regiones y agrupamientos.

El Inter Guardia Civil contempla competencias en fútbol, básquetbol y voleibol, en ambas ramas, además de box, tiro, carrera de obstáculos y una carrera atlética de tres kilómetros. Las actividades se desarrollarán hasta el próximo jueves.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de cuidar y fortalecer a quienes diariamente trabajan por la seguridad de las y los michoacanos, consolidando una Guardia Civil más unida, preparada y dignificada.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Golpes a estructuras de Jalisco y Sinaloa en Chiapas: Con apoyo de Black Hawk caen 13 personas en operativo de alto impacto
Localizan los cuerpos de dos mujeres en la cajuela de un auto en Acapulco, Guerrero
Quitan la vida a un hombre dentro de su domicilio en la colonia Santos Degollado de Celaya, Guanajuato
Se incendia sala de visitas del penal de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa
Más información de la categoria
Layda Sansores advierte posibles penas de hasta 37 años para detenidas tras marcha del 8M en Campeche
Inter Guardia Civil fortalece la dignificación policial y reconoce talento deportivo de más de mil elementos de la SSP Michoacán, destaca su titular José Antonio Cruz Medina
¡Congresos de lujo! Mantener a diputados de BC, Morelos y Michoacán cuesta hasta 35 millones de pesos anuales por cada uno, exhibe Sheinbaum
Michoacán: Coordinación interinstitucional otorga beneficios preliberacionales a 9 mujeres 
Comentarios