Ponen en marcha Juegos Inter Guardia Civil para reconocer talento deportivo dentro de la corporación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 17:18:08

Morelia, Michoacán, 12 de marzo de 2026.- Con la finalidad de impulsar la dignificación policial y el talento deportivo de la Guardia Civil, este día se puso en marcha el Inter Guardia Civil con la participación de más de mil elementos que compiten en distintas disciplinas deportivas.

Sobre el particular se informó que el titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, destacó que el impulso a las actividades deportivas permite reconocer el talento, los valores y la vocación de servicio que distinguen a las y los integrantes de la Guardia Civil, al tiempo que fortalece la preparación física y emocional necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

“El tema de la dignificación policial también inicia desde el impulso deportivo. Hemos encontrado grandes talentos dentro de la corporación: corredores, basquetbolistas, voleibolistas, atletas y compañeros que practican deporte adaptado a un alto nivel, que deben ser reconocidos e impulsados desde la secretaría”, expresó.

Subrayó que este encuentro no solo representa una competencia, sino un espacio de integración institucional en el que toda la corporación participa con entusiasmo, pasión y respaldo a sus compañeras y compañeros que representan a sus regiones y agrupamientos.

El Inter Guardia Civil contempla competencias en fútbol, básquetbol y voleibol, en ambas ramas, además de box, tiro, carrera de obstáculos y una carrera atlética de tres kilómetros. Las actividades se desarrollarán hasta el próximo jueves.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de cuidar y fortalecer a quienes diariamente trabajan por la seguridad de las y los michoacanos, consolidando una Guardia Civil más unida, preparada y dignificada.