Polémica decisión: solo mujeres biológicas podrán competir en categorías femeninas del deporte olímpico

Polémica decisión: solo mujeres biológicas podrán competir en categorías femeninas del deporte olímpico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 08:51:29
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Ciudad de México, 26 de marzo del 2026.- El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 únicamente mujeres biológicas podrán competir en la categoría femenina del deporte olímpico.

La decisión fue confirmada por la presidenta del organismo, Kirsty Coventry, quien señaló que la medida busca garantizar condiciones de equidad y seguridad en las competencias femeninas.

De acuerdo con el COI, la determinación se basa en criterios científicos relacionados con las diferencias físicas y de rendimiento entre hombres y mujeres, las cuales pueden influir en el desarrollo de las pruebas deportivas.

La dirigente explicó que el objetivo es proteger la integridad de las categorías femeninas y asegurar que todas las atletas compitan bajo las mismas condiciones dentro del movimiento olímpico.

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