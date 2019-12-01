Participará Oribe Peralta en clínica de futbol de Indereq 

Querétaro, Querétaro, a 14 de julio de 2026.- Con el cierre de la fiebre mundialista, el Indereq ya planea las actividades para la segunda mitad del año por lo que Iridia Salazar Blanco, directora del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq), adelantó en exclusiva que se realizará un campamento y una clínica de fútbol dirigida a niñas y niños de diversos municipios del estado.

La gran sorpresa de este proyecto, dijo, es la participación de una leyenda del balompié nacional, Oribe Peralta, el histórico delantero de la Selección Mexicana y medallista de oro en Londres 2012, quien busca inspirar a las infancias del estado y brindarles herramientas técnicas de la mano de un equipo multidisciplinario de profesionales.

Recordó la visita del histórico guardameta español Iker Casillas por lo que confirmó que ya se trabaja en la organización del congreso anual del deporte.

A dos años de la próxima cita veraniega y con el ciclo olímpico ya en marcha tras los Juegos Centroamericanos, la directora del Indereq reveló que buscan traer a una figura de talla olímpica internacional. Aunque prefirió mantener el nombre bajo reserva, detalló la importancia de estas visitas:

"Queremos traer a un atleta olímpico para que siga motivando a nuestros chicos a que luchen por sus sueños. Siempre considero que traer a sus ídolos deportivos incrementa enormemente su motivación y los impulsa a alcanzar sus metas".