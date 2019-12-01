Paraciclista queretano rompe récord en medallas de oro en Paralimpiada Nacional

Querétaro, Querétaro, 29 de septiembre del 2025.- El queretano Jonathan Reséndiz ha alcanzado un record histórico para el Estado en la Paralimpiada Nacional, organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), al superar la cantidad de medallas de oro obtenidas, acumulando un total de 76 preseas en esta edición, una más que el año 2024.

Reséndiz se coronó campeón en la prueba de “contrarreloj”, así como en la de “ruta de 52-58 kilómetros”, donde también marcó un nuevo récord; con dichos resultados, logró posicionarse frente al antes invicto Bernardo García, de Nuevo León, demostrando su talento y preparación física, además de marcar apertura a nuevos atletas queretanos interesados en esta disciplina adaptada en la que, por primera vez, Querétaro tiene participación.

Por otro lado, la queretana Jazmín Téllez también se destacó en la disciplina de para ciclismo, especialidad en donde debutó participando en la rama femenil que comprende las mismas pruebas que Jonathan, en donde obtuvo doble medalla de plata y finalizó su participación compartiendo podio con sus similares de Chiapas y Puebla.

Este hecho es un logro colectivo del medallista de para ciclismo y de sus compañeros antecesores del deporte de para natación, quienes aportaron un total de 74 primeros lugares. Cabe mencionar que en los próximos 15 días que restan de competencia, el Estado seguirá teniendo representación por parte de los grupos deportivos de golbol, para tenis de mesa, para triatlón y para atletismo, en los que se aseguran más condecoraciones.

Los resultados obtenidos reflejan el compromiso de los integrantes del Centro de Deporte Adaptado, ubicado en el Parque Querétaro 2000, de brindar una mejor calidad de vida a las personas con capacidades diferentes. En el año 2024, el Estado de Querétaro se ubicó en el quinto lugar general de la Paralimpiada Nacional y estos resultados sugieren la posibilidad de ascender en el medallero general en esta edición.