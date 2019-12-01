¡Orgullo mexicano! Alegna González rompe récord y gana plata en el Mundial de Atletismo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 21:42:51

Tokio, Japon, a 19 de septiembre del 2025. - Alegna González, originaria de Ojinaga, Chihuahua, se consagró subcampeona mundial en los 20 kilómetros marcha del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, una actuación que la llevó a firmar la mejor carrera de su vida con un tiempo de 1:26:06, marca que no solo le dio la medalla de plata, también impuso nuevo récord nacional y continental.

El oro fue para la española María Pérez, doble campeona del mundo en 20 y 35 kilómetros, rival que ha impuesto una hegemonía en los últimos años. Sin embargo, González jamás bajó los brazos y mantuvo un paso firme y estratégico.

“Escribí en mi teléfono que ganaría una medalla hoy y lo cumplí. Quería dejar a México en el podio, y lo logré con récord nacional. Me voy con una felicidad inmensa”, confesó emocionada en zona mixta.

Alegna no solo porta la camiseta tricolor, también viste con orgullo el uniforme naval. Como Cabo de la Secretaría de Marina, supo equilibrar su vida militar con la exigencia del alto rendimiento. La institución la respaldó desde sus inicios y ahora celebra junto con el país su histórica hazaña.

Con apenas 26 años, tiene aún un camino amplio hacia Los Ángeles 2028, donde la medalla olímpica ya no parece un sueño, está al alcance de la mexicana.