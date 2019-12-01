Obtiene su tercer triunfo el Atlético Morelia UMSNH en la Liga TDP

Morelia, Michoacán, a 26 de octubre de 2025.- Con triplete de la delantera centro Adriana Ramírez, el equipo femenil de la Universidad Michoacana (UMSNH) obtuvo su tercera victoria en la Liga TDP al imponerse a domicilio al conjunto Magos Unión Deportiva, equipo de San Francisco del Rincón, Guanajuato, en partido correspondiente a la Jornada 4 de la Tercera División Profesional, con lo que el conjunto dirigido por Francisco Farfán Reyes llegó a 9 puntos de 12 disputados en lo que va de la competencia.

Atlético Morelia UMSNH se metió a la cacha principal del Deportivo Jesús Rodríguez Barba después del descalabró que sufrió la semana anterior en su Estado Universitario (sin nombre todavía) ante las chongueras de Zamora y para su fortuna se encontró con un conjunto Magos UD muy errático en zona defensiva, habida cuenta que en varias ocasiones le regaló el balón en la salida, lo que le alcanzó para sacar una victoria importantísima.

FUERTE PRESIÓN

Magos presionó a las michoacanas desde el silbatazo inicial, se adueñó de la media cancha, pero no encontró profundidad en busca de la portería rival, porque la zaga nicolaíta volvió a ser lo mejor de su equipo y no permitió que las de San Francisco del Rincón llegaran con claridad a la portería defendida por Joseline Alvarado, quien tuvo por lo menos tres desaciertos en jugadas sin ningún peligro. Así, en una buena y sólida defensiva y en regalos puntuales de las zagueras rivales fue que el cuadro universitario encontró el camino a la victoria.

La primera anotación llegó al minuto al 21’. En salda con balón dominado, la defensa lateral derecha de Magos le entregó el balón a la nicolaíta Sofía Medina, quien filtró al área grande para Adriana Ramírez, misma que llegó cual saeta, controló e hizo bueno el regalo de sus rivales con un toque suave al fondo de la portería. Poco después, la mediocampista universitaria Fernanda Castillo tuvo mareos, fue atendida y sustituida por Itzel Alcantar Ramírez.

Al 25, nuevamente la zaga franciscana falló en la salida de su área al entregarle el balón a Sofía Medina, ésta mandó pase para Adriana Ramírez, pero su disparo se quedó en los pies de la guardameta Luz América Ferreyra. El dominio de Magos en la media cancha se intensificó, pero sin generar nada ofensivamente porque las defensoras universitarias apagaron con facilidad todo intento de llegar a portería. Al 34’ Sofía Medina filtró otro pase a espaldas de las defensas rinconeras y Adriana Ramírez fue tacleada por la guardameta. El silbante marcó penal que la delantera zorro convierte en el 0-2.

Cerca del final del primer tiempo, al 38’, Evelin Chantal Yépez mandó pelotazo desde atrás de la media cancha, Adriana Ramírez recibió el esférico en las inmediaciones del área grande, enfiló a todo correr hacia la portería, se llevó con facilidad suma a la defensa rival y marcó el 0-3 que, a la postre, sería definitivo. Al 40’, Kenia Guadalupe despejó largo en busca de sus delanteras, Sofía Medina controló y tocó al hueco para la llegada de Adriana Ramírez, quien sin marca disparó a las manos de la portera de Magos.

DOMINIO TOTAL

Para la parte complementaria la entrenadora Escarlet Anaya, directora técnica de Magos, hizo un cambio de guardameta, decisión extraña porque la portera Luz América Ferreyra defendió muy bien su portería y nada tuvo qué ver en los goles en contra. Magos se adueñó totalmente de la media cancha, del balón y de la iniciativa. Atlético Morelia UMSNH se dedicó a defenderse con líneas muy retrasadas. Sin embargo, la portera Nadia Jenifer López, de reciente ingreso, le entregó un balón a la delantera universitaria Adriana Ramírez, quien no aprovechó porque al arrancar se le quedó atrás el esférico.

Después, el paisaje fue solo uno, Magos estuvo en dueño absoluto de la media cancha con claro dominio, pero sin profundidad, ya porque sus constructoras no atinaron a meter balones a sus delanteras, ya porque las defensoras universitarias se aplicaron sin miramientos y bajaron la cortina para que no pasaran las jugadoras guanajuatenses. Joseline Alvarado estuvo de pic nic, aunque ciertamente tres que cuatro veces cometió errores en la recepción del esférico, mas para su fortuna sin consecuencias lamentables. Así sea.

MAGOS UNIÓN DEPORTIVA: Luz América Ferreyra (Jennifer López, 46’), Paula Mariana Martínez Mata, Renata Jiménez (Frida Sofía Alemán, 43’), Hilary Jazmín Estrada Guerrero (Saraí Arellano, 43’), Renata Maricruz Ayala Ojeda, Irma Jiménez Ramírez, Itzel Velázquez, Jimena Macías, Stefany Barroso (Alexa Mariel, 66’) (Yadira Pamela Valdez), Laura Alexa Pacheco y Andrea Márquez. DT: Escarlet Anaya.

ATLÉTICO MORELIA UMSNH: Joseline Alvarado, Zhara Zho Vázquez, Kenia Guadalupe Pérez (Fernanda Rodríguez Aguilar, 57’), Esbeidy Isabel Murillo, Evelin Chantal Yépez, Aixa Gutiérrez (Fátima Lixi Casanova, 76’) Mejía, María Fernanda Castillo (Itzel Alcantar Ramírez, 44’), Alisson Fernanda Rodríguez, Alexa Villalobos, Sofía Medina Avalos y Yaretzi Adriana Ramírez. DT: Francisco Farfán Reyes.