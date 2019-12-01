Nombran a los ganadores del Premio Estatal del Deporte Querétaro 2025

Querétaro, Querétaro, 23 de octubre del 2025.- Fueron elegidos las y los cinco ganadores del Premio Estatal del Deporte 2025, a través de una ceremonia presidida por la directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, Iridia Salazar Blanco. Cada una y uno de ellos recibirá una retribución económica estatal de 90 mil pesos.

Iridia Salazar felicitó a las y los nominados, además de hacer mención de que independientemente de la decisión, el premio es un incentivo, más no un dictamen; les invitó a seguir siendo igual de apasionados en su especialidad, pues el camino deportivo siempre es largo y requiere de mucha perseverancia.

“Nunca es fácil tener que elegir entre los deportistas y entrenadores porque las disciplinas no son las mismas y hay mucha variación. Al final no es algo que determina, sí que motiva, pero no que determina el camino de los atletas; que para los que ganaron sea un estimulante y los que participaron, también lo sea”, declaró.

La ganadora de la categoría deportista juvenil (nacidos hasta el 2008), fue la atleta de natación artística, Jaqueline Meléndez Valdéz, quien destaca por ganar oro por equipo en Juegos Panamericanos Junior 2025; tres oros por equipo en el Panamerican Aquatics Championship; más dos oros y dos platas en el Campeonato Centroamericano 2024.

En la categoría de deportista de primera fuerza (nacidos hasta 2007), lo ganó Dorian Emmanuel Trejo Olguín de luchas asociadas, quien en el 2023 sobresalió en la categoría juvenil. Dentro de su trayectoria se encuentra el reciente oro en la Olimpiada Nacional de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 2025; oro en los Juegos Panamericanos Sub-20 celebrados en Perú, y medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Mientras el ganador de la categoría que reconoce al entrenador del deporte convencional fue otorgado por tercera vez para Juan Carlos Linares Valdés, entrenador de luchas asociadas quien este año aportó al Estado 10 oros, ocho platas y cinco bronces en el Campeonato Nacional Oaxaca; 11 oros, cinco platas y un bronce en el Campeonato Nacional de la Ciudad de México; y siete oros, dos platas y un bronce en la Universiada Nacional de Puebla.

En cuanto al deporte adaptado, la condecoración fue para el deportista Luis Estrada Ramírez, distinguido por obtener ocho oros en la disciplina de para-natación y un oro en para-triatlón, dentro de la Paralimpiada Nacional CONADE 2025. Cabe mencionar que también es seleccionado nacional rumbo a los Juegos Parapanamericanos de Chile, de este mismo año.

Finalmente, el primer lugar en la categoría de entrenador del deporte adaptado se lo llevó el instructor de golbol, Mario Becerra Martínez, por otorgar en este año a la entidad dos oros en la Paralimpiada Nacional CONADE; un oro en el Torneo Internacional de Oaxaca; y un segundo lugar en el Campeonato Nacional Libre CONADE.

Los reconocimientos se entregarán a los vencedores en el marco del desfile deportivo en la conmemoración de la Revolución Mexicana a celebrarse en noviembre próximo; la CONADE les dará un incentivo adicional a aquellos que hayan sido seleccionados por primera vez esta votación estatal.