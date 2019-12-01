Necaxa y Juárez reparten puntos tras empatar en la jornada 14 de la Liga MX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 22:00:50

Aguascalientes, Ags., 23 de octubre de 2026.- Necaxa y FC Juárez empataron 1-1 este viernes en el Estadio Victoria, en un encuentro correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Rayos tomaron la ventaja al minuto 26 con un gol de Owen González, quien puso al conjunto local al frente durante buena parte del encuentro.

Sin embargo, los Bravos no dejaron de buscar el empate y encontraron su recompensa al minuto 82, cuando Luca Dupuy marcó el tanto que permitió a los visitantes rescatar un punto.

Con este resultado, Necaxa llegó a 10 puntos y se mantiene en el puesto 17 de la clasificación, mientras que FC Juárez alcanzó cinco unidades y continúa en el último lugar del torneo.