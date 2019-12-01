Necaxa remonta ante Atlante en el arranque del Apertura 2026 de la Liga MX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 22:03:41

Aguascalientes, México, 16 de julio de 2026.- El Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comenzó con un duelo lleno de emociones en el Estadio Victoria, donde Necaxa vino de atrás para derrotar 2-1 al Atlante, en un encuentro que también marcó el regreso de los Potros de Hierro a la Primera División después de 12 años.

El conjunto azulgrana tomó la ventaja al minuto 48 gracias a Eugenio Pizzuto, quien definió una jugada colectiva para marcar el primer gol del Atlante en su regreso al máximo circuito.

Los Rayos respondieron en la recta final del encuentro. Julián Carranza empató el marcador al minuto 80 y, cuando todo apuntaba a un empate, Miguel Pedroza apareció al 90+3 para marcar el tanto de la victoria y darle a Necaxa sus primeros tres puntos del torneo.

El resultado también amplió el dominio de Necaxa sobre Atlante en el Estadio Victoria y mantuvo la mala racha del técnico Miguel Herrera frente al conjunto hidrocálido, al sumar otro partido sin poder derrotarlo en fase regular.

Con una remontada en los minutos finales, Necaxa escribió el primer capítulo del Apertura 2026, mientras que Atlante inició su regreso a la Liga MX con una derrota.