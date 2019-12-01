Necaxa golea a Xolos en el arranque de la Jornada 12 del Clausura 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 21:28:04

Aguascalientes, Ags., 20 de marzo de 2026.- La Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX comenzó con una victoria contundente de Necaxa, que se impuso 3-0 a los Xolos de Tijuana en el Estadio Victoria, poniendo fin a la racha positiva del conjunto fronterizo.

El delantero argentino Javier Ruiz fue la figura del encuentro al marcar un doblete anotado al minuto 35 y 56, con lo que alcanzó cuatro goles en lo que va del torneo y se consolidó como pieza clave en el ataque de los Rayos.

El tercer gol llegó en la recta final del partido, cuando Tomás Badaloni apareció al minuto 75 para ampliar la ventaja y asegurar el triunfo de los locales.

Con este resultado, Necaxa suma 3 puntos importantes en el campeonato, mientras que Tijuana no logró mantener su buen desempeño como visitante en Aguascalientes.