Natalia Escalera encabezará al equipo mexicano en el American Cup 2026 de Gimnasia Artística

Natalia Escalera encabezará al equipo mexicano en el American Cup 2026 de Gimnasia Artística
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 17:06:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 6 de marzo de 2026.– La gimnasta mexicana Natalia Escalera encabezará al equipo nacional que competirá en la American Cup de Gimnasia Artística 2026, que se llevará a cabo en Henderson, Nevada.

La Copa Americana 2026 marcará el regreso del certamen tras su última edición en 2020 y será la primera ocasión en que se dispute bajo el formato de equipos mixtos.

Las y los gimnastas que representarán a México son:

• Mujeres: Natalia Escalera, Mariangela Flores y Paulina Guerra.

• Hombres: Rodrigo Gómez, Isaac Niñez y Mario Rojas.

El evento se disputará bajo el nuevo formato de equipos mixtos y también servirá como parte de la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Resultados contra el crimen provocan reacciones violentas: secretario de Gobierno de Guanajuato
Identifican a mujeres que intentaron asaltar Aurrera en Tarímbaro, Michoacán 
Localizan fosa clandestina en Centro, Tabasco
Michoacán bajo asedio carretero: comandos se adueñan de tráiler de doble remolque y una camioneta último modelo, en atracos en autopistas clave
Más información de la categoria
Persiste el "huachicol" en Michoacán: desmantelan más 50 tomas clandestinas en 2026
Enero de 2026, el mes con menos homicidios en Jalisco desde 2015: Sheinbaum
"Rendición incondicional de Irán", la condición de Trump para poner fin a la guerra
Interceptan tractocamión con 88 kilos de enervante ocultos en cajas; hay un detenido
Comentarios