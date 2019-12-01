Natalia Escalera encabezará al equipo mexicano en el American Cup 2026 de Gimnasia Artística

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 17:06:52

Ciudad de México, 6 de marzo de 2026.– La gimnasta mexicana Natalia Escalera encabezará al equipo nacional que competirá en la American Cup de Gimnasia Artística 2026, que se llevará a cabo en Henderson, Nevada.

La Copa Americana 2026 marcará el regreso del certamen tras su última edición en 2020 y será la primera ocasión en que se dispute bajo el formato de equipos mixtos.

Las y los gimnastas que representarán a México son:

• Mujeres: Natalia Escalera, Mariangela Flores y Paulina Guerra.

• Hombres: Rodrigo Gómez, Isaac Niñez y Mario Rojas.

El evento se disputará bajo el nuevo formato de equipos mixtos y también servirá como parte de la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.