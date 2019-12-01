Nada para nadie: Dodgers y Blue Jays empatados en la Serie Mundial

Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 08:12:35

California, Estados Unidos, 29 de octubre del 2025.- Ante los pronósticos de los expertos, aún no hay nada definido en la Serie Mundial de Béisbol, luego de que los Azulejos de Toronto se recuperaran al imponerse en Los Ángeles 2-6 sobre los Dodgers, en el cuarto juego de las finales de la MLB, empatadas dos juegos a dos por el momento.

Cabe recordarle a la audiencia que el próximo campeón del mejor béisbol de mundo tendrá que llegar a cuatro victorias para imponerse.

Con la victoria, los Blue Jays se han asegurado llevar la serie de regreso a territorio canadiense sin importar lo que pase en el quinto juego este miércoles, aunque eso si, quien gane, se pondrá a tan solo una victoria del campeonato.

La ofensiva canadiense despertó en el momento oportuno y le propinó su primer revés a la estrella Shohei Ohtani como lanzador en una Serie Mundial.

Quien sigue encendido al bat es el dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien impulsó un cuadrangular de dos carreras y fue el principal estilete de los Azulejos.

Para el quinto juego de la serie, están programados como abridores Blake Snell por parte de los locales Dodgers, mientras que para los Blue Jays lo hará Trey Yesavage, pitchers que ya se enfrentaron en el primer duelo y los de Canadá salieron victoriosos.