Múnich será la ciudad candidata de Alemania para buscar los Juegos Olímpicos de 2036

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 22:59:56

Múnich, Alemania, 26 de septiembre de 2026.- Múnich fue elegida por el Comité Olímpico Alemán (DOSB) para representar al país en la búsqueda de los Juegos Olímpicos de verano de 2036, 2040 o 2044, luego de imponerse a la propuesta de Colonia/Rin-Ruhr.

La candidatura contempla aprovechar buena parte de la infraestructura del parque olímpico de Múnich, construido para los Juegos de 1972 y que actualmente se encuentra en proceso de renovación. El proyecto también incluye espacios del centro de la ciudad y otras zonas de la región para concentrar las actividades.

El respaldo de la población es uno de los elementos que acompañan la propuesta. En una consulta realizada en Múnich en 2025, el 66.4% de los participantes se pronunció a favor de que la ciudad buscara organizar nuevamente unos Juegos Olímpicos, con una participación del 42%.

El anuncio de la candidatura fue realizado por el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en Baden-Baden, donde también estuvo presente Thomas Bach, expresidente del Comité Olímpico Internacional (COI).

Con esta decisión, Múnich y el DOSB comenzarán una nueva etapa de conversaciones con el COI. La primera selección de candidaturas está prevista para marzo de 2027, mientras que posteriormente se realizará una evaluación más detallada de las ciudades que continúen en el proceso.

El COI tiene previsto definir a finales de 2028 a uno o varios candidatos preferentes y tomar una decisión definitiva sobre la sede de los Juegos de 2036, 2040 o 2044 a mediados de 2029.