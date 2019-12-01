Multan a la FMF con 42.8 millones de pesos por incumplir normas de protección de datos con el sistema FAN ID

Ciudad de México, 13 de julio de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, impuso una multa de 42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol Asociación (FMF) por incumplir la legislación en materia de protección de datos personales durante el tratamiento de información recabada a través del sistema FAN ID.

De acuerdo con un comunicado, la dependencia determinó que la FMF incurrió en dos infracciones: no informar adecuadamente a los aficionados que los datos biométricos recabados eran considerados datos personales sensibles y no obtener el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para su tratamiento.

La resolución también señala que la Federación incumplió los principios de responsabilidad y licitud al no adoptar las medidas necesarias para garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales, lo que derivó en la sanción administrativa.

La Secretaría explicó que el monto de la multa se estableció con base en la gravedad de las infracciones, la naturaleza de los datos biométricos involucrados y la capacidad económica de la FMF, conforme a su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

Asimismo, precisó que la Federación Mexicana de Futbol podrá recurrir a los medios de defensa previstos en la legislación para impugnar la resolución, mientras que la dependencia aseguró que defenderá la legalidad de la sanción al considerar que fue emitida con apego a derecho y en protección de los derechos de las personas.