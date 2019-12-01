Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 20:53:20

Atlanta, Estados Unidos, 7 de julio de 2026.- El futbolista egipcio, Mostafa Ziko, generó polémica luego de lanzar fuertes críticas contra el arbitraje tras la eliminación de Egipto ante Argentina, al asegurar que el encuentro estuvo “amañado” y que las decisiones arbitrales perjudicaron a su selección.

A través de las declaraciones que dio a los medios de comunicación, el jugador afirmó que el silbante actuó de manera parcial desde el inicio del partido. “El árbitro fue injusto, es una opresión clara y evidente. Desperdició el esfuerzo de todo un país, desde el inicio estuvo en nuestra contra”, expresó.

Ziko fue más allá al señalar que, desde su perspectiva, el resultado estaba condicionado. “Es un partido amañado. Dios es mi juez y mi mejor defensor”, declaró.

Asimismo, ofreció disculpas a la afición egipcia por la eliminación y aseguró que el desempeño de su equipo se vio afectado por el arbitraje.

“Disculpas a todo el pueblo de Egipto. No supimos cómo hacerlo… pero por la mano del árbitro”, dijo.

Finalmente, el futbolista insistió en que el torneo estuvo arreglado y felicitó a la selección de Argentina por la obtención del campeonato.

“El campeonato está amañado. Felicitaciones a Argentina por otra Copa del Mundo”, concluyó.