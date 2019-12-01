Monterrey vence a Querétaro y se mete a zona de Liguilla del Apertura 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 20:57:22

Querétaro, México, 14 de noviembre de 2026.- Los Rayados de Monterrey consiguieron una importante victoria como visitantes al derrotar 1-0 a los Gallos Blancos de Querétaro, en el partido pendiente de la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, disputado este sábado 14 de noviembre en el Estadio La Corregidora.

El único gol del encuentro llegó al minuto 47, cuando Diego Rossi aprovechó una oportunidad para adelantar al conjunto regiomontano y darle la ventaja que mantendrían hasta el final del partido.

La situación se complicó para los locales al minuto 51, cuando el arquero Guillermo Allison recibió tarjeta roja tras una acción contra Roberto de la Rosa, por lo que Querétaro tuvo que continuar el encuentro con un jugador menos.

Más adelante, al minuto 80, Edu Pérez también fue expulsado, dejando a los Gallos con nueve futbolistas durante los últimos minutos del compromiso.

Con este resultado, Monterrey llegó a 24 puntos y subió al séptimo lugar de la clasificación general, colocándose en zona de Liguilla a falta de una jornada para concluir la fase regular. Por su parte, Querétaro se quedó con 20 unidades y sumó una nueva derrota en el torneo.