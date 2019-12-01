Mohamed Salah dejará al Liverpool al final de la temporada tras nueve años en el club

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 21:35:06

Liverpool, Inglaterra, 24 de marzo de 2026.- El futbolista egipcio Mohamed Salah pondrá fin a su etapa con el Liverpool FC al concluir la presente temporada, cerrando un ciclo de nueve años con el conjunto inglés.

Salah se consolidó como uno de los jugadores más destacados en la historia del club, al registrar hasta el momento 255 goles en 435 partidos. Durante su paso por los “Reds”, conquistó en dos ocasiones la Premier League y una vez la UEFA Champions League, siendo pieza clave en los éxitos recientes del equipo.

La decisión de su salida se concretó antes de la expiración de su contrato, el cual había sido extendido la temporada pasada hasta 2027. Sin embargo, ambas partes alcanzaron un acuerdo para adelantar su desvinculación.

En lo que va de la actual campaña, el delantero de 33 años ha registrado un rendimiento por debajo de lo habitual, situación que derivó en una menor participación tras una racha negativa. Actualmente, Salah se encuentra fuera de actividad debido a una lesión.

De acuerdo con lo informado, el propio jugador solicitó al club que la noticia se hiciera pública lo antes posible, con el objetivo de mantener la transparencia hacia la afición, a la que expresó respeto y agradecimiento.