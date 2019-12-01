Milán 2026: Kamila Sellier sufre fuerte accidente en patinaje de velocidad

Milán 2026: Kamila Sellier sufre fuerte accidente en patinaje de velocidad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 17:10:06
Milán, Italia a 20 de febrero de 2026.- Momentos de tensión se vivieron en la pista de hielo durante la jornada de patinaje de velocidad en pista corta de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, luego de que la polaca, Kamila Sellier, sufriera un fuerte accidente al cierre de su competencia.

El incidente ocurrió en los últimos metros de la carrera, cuando varias atletas perdieron estabilidad y terminaron involucradas en una caída colectiva. En medio del contacto, Sellier fue alcanzada por la cuchilla del patín de la estadounidense Kristen Santos-Griswold, lo que le provocó una herida en el rostro.

Aunque la escena generó preocupación inmediata por la cercanía del corte con el ojo, reportes posteriores confirmaron que la visión de la deportista no resultó afectada. La lesión se concentró en la mejilla y el párpado, evitando consecuencias de mayor gravedad.

Tras la revisión de los jueces, Santos-Griswold fue descalificada al determinarse que su acción originó el contacto que desencadenó el accidente. La prueba concluyó con solo cuatro competidoras en pista.

