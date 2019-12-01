Mientras la directiva canaria vende humo, su equipo es humillado y goleado en Cancún

Morelia, Michoacán, 24 de agosto del 2025.- Lanzar borregos para tocar las fibras más sensibles de los fanáticos y vender humo para emocionar hasta el coraje o la angustia no sirve de nada y menos cuando no se tiene un equipo sólido, competitivo y triunfador, porque los malos resultados son predecibles y exhiben a sus directivos, tal y como sucede con el Atlético Morelia que fue a Cancún a arrastrar la cobija y a ensuciar el apellido, porque lo superaron en el trámite del encuentro y lo golearon con un contundente y aleccionador 5-0.

La derrota era predecible, la anticipamos desde hace una semana, a sabiendas de que un equipo que se forma al vapor, como suele hacerlo Atlético Morelia, cuando va a enfrentar a uno con fondo, fondos y solidez, difícilmente saldrá bien librado.

Y no, no se libró porque el Cancún jugó como debe hacerse, bien pertrechado atrás, con evoluciones sorpresivas y rápidas hacia el frente y eficacia ante la portería rival.

A los Iguanas nada más le bastaron 8 minutos para abrir el marcador y fue de un tiro de esquina con prolongación de cabeza al segundo poste, a donde entró una cuña que aprieta, Christopher Trejo, para empujar ante la imposibilidad de Toño Torres para evitar el desaguisado.

Después a jugar tranquilos, sin apresuramientos, sin desbordarse para que no lo sorprendieran porque los de Gilberto Adame traían prisa y pasión.

Ya luego, el segundo, fue un poema de gol, porque el Canario entregó el balón cerca de su área grande, de allí salió el pase para José Gabriel Rodríguez que controló atrás de la línea de media cancha, arrancó como alma que lleva el diablo, encaró a los centrales, se dio un autopase a espaldas de las tortugas rojiamarillas y cuando el portero salió al achique cruzó a la base del poste para firmar (24’) el que sería solo el primero de su Hat Trick.

Los del nuevo Atlético Morelia tuvieron una reacción bravía, loable, porque se lanzaron con todo al ataque, merodearon constantemente la portería excelsamente defendida por Christopher Andrade, pero no lograron meter la pelotita, les faltó el gramo de calma que se necesita para colocarla donde se debe, porque no todo es echarse hacia adelante con toda la caballería. Cancún sorteó el temporal con calma, sin angustias, sin arrebatos.

SEGUNDO TIEMPO

Para el segundo tiempo el panorama cambio muy pronto, para bien de los Iguanas y para mal de los Canarios, porque Jorge Díaz se fue a bayoneta calada contra los centrales y en el último instante metió pase suave para José Gabriel Rodríguez, quien le agradeció firmando el tercero de su equipo y el segundo para su cuenta personal.

Toño Torres nuevamente no alcanzó a hacer más nada porque la jugada fue brillante desde su concepción hasta la ejecución del gol (57’).

Desde el 46’ el entrenador Gilberto Adame había reaccionado buscando mejoría, porque dejó en el vestidor a Omar Islas y a Édgar Martínez por inoperantes, lo que estuvo bien, mas volvió a reaccionar en el 62’, pero ahora equivocadamente, porque sacó a Mauro Nambo, el único que había hecho algo, además de Toño Torres; también cambió al 46’ a José Galindo para que ingresara Brandon Ochoa, otro que no fue mejor que el que salió.

EN LA FRENTE

El cuarto en la frente llegó al 70’, luego de que el canario Brian Figueroa tuvo para hacer crecer la jugada de frente a la portería de Christopher Andrade, pero por esas prisas y falta de ideas claras estrelló su tiro en el defensa fuera del área.

El balón salió rebotado hasta media cancha, de ahí ceden para Trejo, quien se lleva al defensa y encara al portero, el esférico sale rebotado suavecito para donde entró José Gabriel Rodríguez para marcar su Hat Trick y el cuarto para su equipo.

Y como bien se dice que no hay quinto malo, sea por el número o sea por el albur, lo cierto es que el senegalés Jean Junquera, quien apenas tenía 10 minutos en el partido, le pegó al bote pronto dentro del área a un balón que los defensas no atinaron a cortar y el 5-0 se establecía al 85’ para que no cupiera duda de la solidez del superlíder de la competencia y la debilidad de su rival. Y apenas van cuatro fechas del Apertura 2025.

El árbitro se apiadó del Atlético Morelia, porque no concedió los minutos de reposición reglamentarios, por lo menos 5, ya que silbó la finalización al 45’ exacto del segundo tiempo, lo que nunca estará ben, porque se viola las reglas de la competencia y el silbante está para aplicar justicia.

Total, que la directiva canaria sigue vendiendo humo, pero no arma buen equipo y por eso debe quedar claro que, aunque su afición sea de Primera, en la cancha no se ve cuadro ni de Segunda, es de Expansión y esa no tiene ese nivel.

SIGUIENTE

En la jornada 5 el Atlético Morelia tendrá otro partido duro, habida cuenta que visitará a Mineros, tercer lugar en la Tabla General con 8 puntos, donde el conjunto michoacano es noveno con 4 unidades; si la lógica no se equivoca, cuando mucho podrá traerse un empate.

A Cancún, por su parte, le toca parar, esto es que descansará, lo que no cambiará su posición, porque seguirá liderando la competencia, habida cuenta que con sus 12 puntos le lleva ventada de 4 al Tepatitlán, segundo en la General.

CANCÚN: Christopher Andrade, Jonathan Hernández, Even Padilla, Benjamín Galindo, Leonardo Zavala, Iván Ochoa, Johan Alonzo (Francisco Meléndez, 81’), Jorge Díaz (Gael Gutiérrez, 87’), Francisco Uscanga (Armando Chávez, 74’), Christopher Trejo (Jean Unjanque (74’), José Rodrígez (Karel Campos (81’). DT: Miguel Ángel Bravo.

ATLÉTICO MORELIA: Antonio Torres, Walter Ortega, José Galindo (Brandon Ochoa, 62’), Uziel García, Daniel Parra, Brayton Vázquez, Omar Islas (Francisco Figueroa, 46’), Édgar Martínez (Luis Sandoval, 46’), Brian Figueroa, Mauro Nambo (Rubén Campo, 62’), José Flores (Diego Gallegos, 81’). DT: Gilberto Adame.