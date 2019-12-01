Michoacán suma 11 medallas más en la Paralimpiada Nacional 2026

Michoacán suma 11 medallas más en la Paralimpiada Nacional 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 11:22:34
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Zapopan, Jalisco, 27 de septiembre de 2026.- Michoacán ganó 11 medallas: cuatro oros, cuatro platas y tres bronces, durante el segundo día de paranatación de la Paralimpiada Nacional 2026 en Jalisco, informó la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid). 

En la actividad sabatina, las medallas de oro correspondieron a Lizbeth Ramírez, en los 100 metros mariposa (16 a 18 años, S10); Yerik Farías, en los 50 metros pecho (13 a 15 años, S22); Ángel López, en los 100 metros mariposa (13 a 15 años, S9), y Jennifer Núñez, en los 100 metros mariposa (13 a 15 años, S14).

Las platas fueron para Jennifer Núñez, en los 200 metros libres; Francisco Alegre, en los 100 metros mariposa (13 a 15 años, S8); María Fernanda Paz, en los 50 metros pecho (16 a 18 años, B12), y Milagros Dueñez, en los 50 metros pecho (13 a 15 años, B14).

Por último, los bronces correspondieron a Lizbeth Ramírez, en los 50 metros pecho; Andrés García, en los 50 metros pecho (16 a 18 años, SB9), y Martha Fernanda Ortiz, en los 50 metros pecho (19 a 22 años, SB9).

Con estos resultados, Michoacán llegó a 30 medallas en la Paralimpiada Nacional 2026: nueve oros, 15 platas y seis bronces. Este domingo se desarrollará el tercer y penúltimo día de paranatación en Zapopan, Jalisco.

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