México vs Islandia en el Estadio Corregidora de Querétaro el próximo 25 de febrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 10:53:43

Querétaro, Querétaro, 16 de diciembre del 2025.- La Selección Mexicana de Futbol enfrentará a Islandia el próximo 25 de febrero en el Estadio Corregidora de Querétaro de cara a la Copa del Mundo, afirmó Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol.

Anunció que, como parte de su preparación, el combinado mexicano sostendrá dos encuentros, el primero el 22 de enero en Ciudad de Panamá y contra Bolivia el 25 de enero en Santa Cruz.

Explicó que la gira responde a la solicitud del director técnico Javier Aguirre, quien busca someter a los jugadores a escenarios adversos y fuera de su zona de confort, con el objetivo de definir la lista final de convocados. “Queremos compromisos que reten a los jugadores y permitan al cuerpo técnico tomar decisiones rumbo al Mundial”.

El dirigente destacó el apoyo de los clubes de la Liga MX, que han facilitado la participación de futbolistas en fechas fuera del calendario FIFA y recordó que aproximadamente dos terceras partes de la plantilla mundialista provendrán de la liga mexicana, lo que refuerza la importancia de estos encuentros.

“El partido en Querétaro marcará la décima visita de la Selección al Estadio Corregidora, recinto donde el equipo ha cosechado buenos resultados y que guarda un simbolismo especial: ahí se disputó el primer partido de preparación previo al Mundial de 1986. En aquella ocasión, Javier Aguirre formaba parte del plantel como jugador y ahora regresa como entrenador”.

Detalló que los boletos para el encuentro contra Islandia estarán disponibles en las primeras semanas de enero.

Agradeció el respaldo del Gobierno del Estado de Querétaro, el municipio y el Club Gallos Blancos, y confió en que la afición brindará un gran apoyo.

Finalmente, adelantó que Duilio Davino ofrecerá más detalles sobre la elección de los rivales y su relevancia en la preparación del equipo mexicano.