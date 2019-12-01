México visita a Jamaica en busca de avanzar a semifinales de la Nations League

México visita a Jamaica en busca de avanzar a semifinales de la Nations League
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 22:59:05
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Kensington, Jamaica, 13 de noviembre de 2026.- La Selección Mexicana enfrentará este sábado 14 de noviembre a Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026, en un encuentro que marcará el primer compromiso oficial de Rafael Márquez como entrenador del Tricolor.

El partido se disputará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nacional de Kingston, donde el conjunto mexicano buscará conseguir un resultado favorable para llegar con ventaja al encuentro de vuelta.

México llega a esta eliminatoria después de cuatro partidos amistosos sin conseguir una victoria, con dos empates ante Colombia y Perú, además de derrotas frente a Estados Unidos y Chile.

Por su parte, Jamaica buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la serie. El segundo encuentro se disputará el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, donde se definirá qué selección avanza a las semifinales del torneo.

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