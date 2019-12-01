Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 22:48:15

Monterrey, Nuevo León, 17 de noviembre de 2026.- La Selección Mexicana consiguió su boleto al Final Four de la Concacaf Nations League 2026-2027, luego de vencer 1-0 a Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final.

El único gol del encuentro llegó al minuto 35, cuando Jesús Manuel “Tecatito” Corona sorprendió con un zurdazo dentro del área que terminó en el fondo de la portería rival.

Con el apoyo de su afición en el Estadio BBVA, el equipo dirigido por Rafael Márquez logró mantener la ventaja durante el resto del encuentro, resultado que le permitió igualar el marcador global 3-3.

Aunque ambos equipos terminaron empatados en el global, México consiguió avanzar gracias al criterio de goles de visitante, luego de haber marcado dos goles en el partido de ida disputado en Jamaica.

De esta manera, el Tricolor continúa en la competencia y se prepara para disputar el Final Four, que se disputará del 25 al 28 de marzo en el SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles California, donde buscará quedarse con el título de la Nations League.