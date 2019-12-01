México va por su pase a la final ante Países Bajos en el Mundial femenil Sub 17

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 10:09:20

Ciudad de México, 5 de noviembre del 2025.- La Selección Nacional Mexicana femenil Sub 17 jugará este miércoles las semifinales del Mundial femenino con límite de edad que se lleva a cabo en Marruecos.

Las dirigidas por Miguel Gamero tendrán una prueba complicada ante los Países Bajos en un encuentro que promete ser cardiaco hasta los últimos minutos, con la ilusión mexicana de instalarse en la gran final del campeonato.

Cabe destacar que los dos conjuntos ya se enfrentaron en la fase de grupos, donde la Selección Mexicana se llevó la victoria 1-0 gracias al gol de Citlalli Reyes en los últimos minutos del cotejo.

El balón rodará en punto de las 13:00 horas en el Estadio Olímpico de Rabat (Marruecos) en la semifinal del Mundial femenino Sub 17, a la espera de que el combinado nacional consiga un buen resultado para afrontar el duelo por el campeonato el próximo sábado.