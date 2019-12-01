México toma ventaja ante Ecuador con gol de Julián Quiñones

México toma ventaja ante Ecuador con gol de Julián Quiñones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 20:32:39
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Ciudad de México, a 30 de junio de 2026.- La Selección Azteca abrió el marcador en su duelo de dieciseisavos de final del torneo internacional de fútbol frente a Ecuador, luego de que Julián Quiñones aprovechara una jugada construida por el conjunto tricolor para poner el 1-0 y desatar la euforia de la afición presente en el Estadio de la Ciudad de México.

El gol llegó durante la primera mitad del encuentro en el minuto 22, tras una asistencia de Roberto Alvarado, quien encontró a Quiñones en una posición favorable para definir y vencer al arquero ecuatoriano.

Con la anotación, el equipo dirigido por Javier Aguirre dio un paso importante en la búsqueda del boleto a los octavos de final.

Después del gol, México sigue manteniendo la intensidad y busca ampliar la ventaja.

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