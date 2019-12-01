Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 11:17:39

Ciudad de México. 23 de Novimbre 2026.- México albergará por primera vez una Copa Mundial Femenina de Futbol en 2031, luego de que la FIFA anunciara que compartirá la organización del torneo con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

El anuncio fue realizado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el Congreso Extraordinario celebrado este lunes 23 de noviembre. Los cuatro países eran los únicos candidatos para organizar la competencia.

La Federación Mexicana de Futbol propuso cuatro estadios para recibir partidos del torneo: el Estadio Banorte, en Ciudad de México; el Akron, en Guadalajara; el BBVA, en Monterrey, y el TSM Corona, en Torreón. Sin embargo, estas sedes todavía deberán ser confirmadas por la FIFA.

La edición de 2031 también marcará un cambio en el formato de la competencia, ya que contará por primera vez con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos. Además, se disputarán 104 partidos, frente a los 64 que se jugarán en la edición de 2027.

Por otra parte, Infantino anunció que Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y Escocia organizarán conjuntamente el Mundial Femenino de 2035.