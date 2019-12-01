México por la sorpresa ante Argentina en el Mundial Sub 17

Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 08:21:06
Ciudad de México, 14 de noviembre del 2025.- La Selección Nacional Mexicana de Futbol se clasificó de milagro a la ronda de dieciseisavos de final del Mundial Sub 17, tras ser el octavo tercer lugar mejor rankeado para avanzar de fase de grupos, sin embargo, la actuación mediana de México tuvo consecuencias, puesto que este viernes enfrentarán al mejor equipo de toda la primera fase de la justa mundialista, la Selección de Argentina.

El combinado tricolor accedió a la siguiente ronda gracias al fair play: una expulsión y siete tarjetas amarillas del equipo de Arabia Saudita por seis amonestaciones para el Tricolor.

Ahora, los pupilos de Carlos Cariño buscarán dar la sorpresa ante un rival conocido por el tricolor, la albiceleste de Argentina, que va de tres-tres en partidos disputados en el Mundial Sub 17, con una diferencia de goles de +9.

Será en punto de las 08:45 horas cuando ruede el balón en el Campo 2 del Aspire Zone ubicado en Doha, Catar, en lo que parece una misión imposible para la Selección Mexicana de Futbol.

El funcionamiento de México no ha sido el adecuado, sin embargo, es momento de reivindicarse y dar un golpe sobre la mesa para demostrar que el talento mexicano en categorías inferiores sigue vigente, una vez que se ha sido potencia mundial en las justas mundialistas con límite de edad.

