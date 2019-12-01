México obtiene cinco medallas más en la Copa México de Clavados 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 21:30:38

Zapopan, Jalisco, 18 de julio de 2026.- La selección mexicana de clavados sumó cinco medallas durante la tercera jornada de la Copa México de Clavados 2026, celebrada este sábado en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, Jalisco.

La única medalla de oro fue para Osmar Olvera y Juan Celaya, quienes se impusieron en la prueba de trampolín sincronizado de tres metros con una puntuación de 408.39 unidades.

Las medallas de plata fueron obtenidas por Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez, en la plataforma sincronizada de 10 metros, y por Randal Willars, en la plataforma individual de 10 metros varonil.

Por su parte, Suri Cueva y Adriana Torres lograron el bronce en la plataforma sincronizada de 10 metros femenil, mientras que Kenny Zamudio también subió al podio al quedarse con el tercer lugar en la plataforma individual de 10 metros.

Finalmente la Copa México de Clavados 2026 concluirá este domingo con las últimas finales del programa, como parte de la preparación de la selección nacional rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.