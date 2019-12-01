México inicia con victoria ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026
Houston, Texas, 6 de marzo de 2026.– La Selección Mexicana de Béisbol debutó en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con una victoria de 8-2 frente a Gran Bretaña. El encuentro se llevó a cabo en el Daikin Park de Houston, donde el conjunto mexicano mostró solidez tanto en la ofensiva como en el pitcheo.

Con este resultado, México suma su primer triunfo dentro de la fase de grupos del torneo internacional, uno de los eventos más importantes del béisbol a nivel mundial.

Los próximos rivales de México serán Brasil, partido que se disputará este domingo, además de Estados Unidos e Italia, selecciones que también forman parte del Grupo B.

El Clásico Mundial de Béisbol reúne a algunas de las mejores selecciones del mundo y se disputa en distintas sedes internacionales, con equipos que buscan avanzar a las siguientes rondas del torneo.

La novena mexicana buscará mantener el buen inicio en sus próximos encuentros con el objetivo de asegurar su clasificación a la siguiente fase del campeonato.

