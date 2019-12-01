México hace historia: rompe una racha de 40 años sin ganar en eliminación directa en un torneo internacional de fútbol

México hace historia: rompe una racha de 40 años sin ganar en eliminación directa en un torneo internacional de fútbol
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 22:36:07
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Ciudad de México, a 30 de junio de 2026.- México escribió una página histórica en el fútbol internacional al vencer 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final de la justa mundialista, resultado que marca el fin de una espera de cuatro décadas sin conseguir una victoria en fase de eliminación directa dentro de un torneo internacional de fútbol.

El conjunto tricolor no solo avanzó a los octavos de final, sino que también rompió una de las barreras más pesadas en su historia reciente, ya que desde hace 40 años no lograba superar con triunfo un partido de eliminación directa en el máximo torneo de fútbol.

Los goles que sellaron el triunfo fueron de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

El silbatazo final no solo confirmó la clasificación, sino también el inicio de una narrativa distinta para el combinado mexicano, que ahora busca consolidar este impulso histórico y seguir avanzando en el torneo.

Cabe señalar que el próximo partido de la selección azteca se disputará el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, cuyo rival está por definirse entre Inglaterra o la República Democrática del Congo.

 

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