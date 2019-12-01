México gana plata en equipo mixto en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 18:53:11
Montreal, Canadá, 27 de febrero de 2026.- El equipo mixto mexicano obtuvo la medalla de plata en la Copa del Mundo de Clavados que se realiza en Montreal, tras una destacada actuación que lo colocó en el podio internacional.

La delegación nacional, integrada por Osmar Olvera, Aranza Vázquez, Randal Willars y Gabriela Agúndez, sumó un total de 460.85 puntos, resultado que le aseguró el segundo lugar de la competencia.

El primer sitio fue para China, que acumuló 469.40 unidades, mientras que Canadá se quedó con la medalla de bronce al registrar 448.80 puntos.

Con este resultado, México reafirma su protagonismo en la disciplina y continúa sumando preseas en el certamen internacional.

