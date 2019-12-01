México gana medalla de plata en equipos mixtos de la Copa México de Clavados 2026

Zapopan, Jalisco, 17 de julio de 2026.- La selección mexicana tuvo una destacada actuación en la segunda jornada de la Copa México de Clavados 2026 luego de ganar la medalla de plata en la prueba por equipos mixtos y asegurar la clasificación de seis atletas a las finales individuales, celebradas en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan.

El equipo conformado por Juan Celaya, Aranza Vázquez, Randal Willars y Alejandra Estudillo obtuvo la medalla de plata tras sumar 420.10 puntos. La medalla de oro fue para China con 451.10 unidades, mientras que Alemania se quedó con el bronce al registrar 356.15 puntos. Un segundo representativo mexicano, integrado por Kenny Zamudio, Adriana Torres, Kevin Muñoz y Lía Cueva, finalizó en la cuarta posición.

En la ronda preliminar de trampolín de tres metros varonil, Juan Manuel Celaya Hernández firmó una sólida actuación al concluir en el segundo lugar con 386.50 puntos, resultado que le permitió avanzar a la final. El chino Yukang Hu dominó la eliminatoria con 471.10 unidades, seguido por su compatriota Chengzan Lui, quien terminó tercero con 376.65 puntos.

Kevin Muñoz también obtuvo su pase a la final al ubicarse en el quinto sitio con 373.25 unidades. En tanto, Carlos Uriel Solórzano concluyó noveno con 342.40 puntos y David Gabriel Vázquez finalizó en la posición 11 con 331.50.

La actividad de la Copa México de Clavados 2026 continuará este 18 de julio con las finales de trampolín sincronizado de tres metros varonil, plataforma sincronizada de 10 metros femenil, trampolín de tres metros femenil y plataforma de 10 metros varonil, competencias que reunirán a destacados exponentes internacionales y servirán como preparación para los próximos compromisos del ciclo olímpico.