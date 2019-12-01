México gana medalla de plata en clavados sincronizados en la Copa del Mundo de Montreal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 18:43:56

Montreal, Canadá, 28 de febrero de 2026.- Los clavadistas mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya conquistaron la medalla de plata en la prueba sincronizada de trampolín de 3 metros durante la Copa del Mundo de Clavados, celebrada en Montreal.

La dupla olímpica mexicana obtuvo una puntuación total de 441.63 puntos, resultado que les permitió subir al podio y confirmar su alto nivel competitivo en el escenario internacional.

Con esta actuación, Olvera y Celaya continúan consolidándose como una de las parejas más fuertes del clavado mundial, manteniendo a México entre los protagonistas de esta disciplina en competencias internacionales.

El resultado también refuerza el buen momento del equipo mexicano de clavados, que sigue sumando preseas en eventos del calendario internacional.