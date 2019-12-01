México gana medalla de bronce en la madison femenil en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista

México gana medalla de bronce en la madison femenil en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 22:21:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Perth, Australia, 7 de marzo de 2026.- La dupla mexicana conformada por Yareli Acevedo Mendoza y Sofía Arreola Navarro obtuvo la medalla de bronce en la prueba madison femenil durante la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista, organizada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) y celebrada en el velódromo SpeedDome de Perth, Australia.

Las ciclistas mexicanas sumaron 19 puntos para subir al tercer lugar del podio, solo por detrás de la pareja japonesa integrada por Maho Kakita y Tsuyaka Uchino, quienes se llevaron la medalla de oro con 60 puntos. La plata fue para las anfitrionas Alyssa Polites y Keira Will, que finalizaron con 24 unidades.

Como parte de la actividad del certamen, Yareli Acevedo volverá a competir este 8 de marzo en la prueba de ómnium femenil.

Con este resultado, México se coloca en el quinto lugar del medallero general, al acumular una medalla de oro y una de bronce. El oro fue conseguido por la propia Acevedo el pasado 6 de marzo en la prueba de eliminación femenil.

El liderato del medallero lo mantiene Australia, con dos oros, dos platas y dos bronces; seguido por China y Alemania, ambos con dos oros, una plata y un bronce, mientras que Japón suma dos preseas doradas en la competencia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Armas, tigres y autos robados: destapan mercado negro que opera en grupos de WhatsApp en Michoacán
Denuncia pública pone bajo escrutinio a la Policía Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, por presuntos abusos
Alumnos de CBTA 190 en Morelos son captados presuntamente consumiendo estupefacientes en salón de clases
Detiene Policía Morelia a dos sujetos por portación de arma de fuego
Más información de la categoria
Armas, tigres y autos robados: destapan mercado negro que opera en grupos de WhatsApp en Michoacán
La presidenta Claudia Sheinbaum inaugura dos Bachilleratos Nacionales en Chimalhuacán e Ixtapaluca; beneficiarán a más de 2 mil estudiantes
Reportan hospitalización de AMLO por problemas del corazón
Trump arremete contra México: "es el epicentro de la violencia de cárteles", asevera
Comentarios