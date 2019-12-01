México gana medalla de oro y bronce en el arranque del Campeonato Panamericano de Atletismo

México gana medalla de oro y bronce en el arranque del Campeonato Panamericano de Atletismo
México gana medalla de oro y bronce en el arranque del Campeonato Panamericano de Atletismo
México gana medalla de oro y bronce en el arranque del Campeonato Panamericano de Atletismo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 20:10:41
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Medellín, Colombia, a 27 de junio de 2026.- La selección mexicana inició con dos medallas su participación en el Campeonato Panamericano de Atletismo 2026, luego de conquistar una presea de oro y una de bronce durante la primera jornada de actividades que se realiza en Medellín, Colombia.

El oro fue para Jair Portillo, quien se impuso en la prueba de salto de altura con una marca de 2.15 metros, resultado que además le otorgó su clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027. El mexicano superó al dominicano Juan Acosta y al ecuatoriano Gilmar Correa, ambos con un registro de 2.12 metros.

Portillo llegó a la competencia tras realizar una gira de preparación por Europa bajo la dirección del entrenador Lázaro Paz. Aunque intentó superar la barra de 2.20 metros, no logró hacerlo en sus tres oportunidades.

Por su parte, Iker Sánchez obtuvo la medalla de bronce en los 5 mil metros varonil al detener el cronómetro en 14:49.25 minutos. La prueba fue ganada por el argentino Matías Reynaga, mientras que el colombiano Carlos Sanmartín se quedó con la plata.

Asimismo en los 5 mil metros femenil, las mexicanas Sabrina Salcedo y Dafne Juárez finalizaron en la cuarta y quinta posición, respectivamente. Además, Diego del Real terminó cuarto en lanzamiento de martillo con una marca de 74.23 metros, al igual que Andrea Velasco en salto con garrocha, tras superar los 4.00 metros.

Las actividades del Campeonato Panamericano de Atletismo 2026 continuarán este domingo 28 de junio con el resto de las pruebas programadas.

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