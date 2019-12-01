México gana cinco medallas en el Campeonato de las Américas de Triatlón 2026

Antofagasta, Chile, 6 de julio de 2026.- La selección mexicana de triatlón y paratriatlón cerró su participación en el Campeonato de las Américas Antofagasta 2026, con cinco medallas: tres de oro y dos de plata, además de sumar sus primeros puntos rumbo al proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El equipo nacional consiguió una de las preseas doradas en la prueba de relevo mixto, donde el equipo integrado por los olímpicos de París 2024 Aram Peñaflor y Rosa María Tapia, junto con Nicolás Probert y Marcela Álvarez, se quedó con el título continental al registrar un tiempo de 1:18:46 horas. Estados Unidos terminó en el segundo lugar con 1:19:02, mientras que Chile ocupó la tercera posición con 1:19:10.

En paratriatlón, México también tuvo una destacada actuación gracias a Brenda Osnaya, quien se coronó campeona en la categoría PTWC con un tiempo de 1:13:50 horas, y a Kenia Villalobos, ganadora de la prueba PTS3 tras detener el cronómetro en 1:09:36 horas.

Asimismo las medallas de plata llegaron por parte de Regina Michel Camacho y Marcela Álvarez. En la categoría junior femenil, Michel finalizó en el segundo sitio con un tiempo de 1:05:23 horas, únicamente tres segundos detrás de la canadiense Brooke Rousselle, mientras que Sarah-Maude Levesque completó el podio.

Por otro lado, Marcela Álvarez sumó su segunda presea del campeonato al finalizar en la segunda posición de la prueba élite femenil con un registro de 2:00:34 horas. El primer lugar fue para la estadounidense Naomi Ruff y el tercer puesto correspondió a la canadiense Sydney Clement.

Además del resultado obtenido en el medallero, la competencia fue el inicio del ciclo clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, al otorgar las primeras unidades para el ranking continental, un proceso en el que la selección mexicana buscará mantenerse entre las principales potencias de la región.