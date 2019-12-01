México debuta este domingo en el Mundial Sub 20 de futbol; tiene duro inicio ante Brasil

México debuta este domingo en el Mundial Sub 20 de futbol; tiene duro inicio ante Brasil
Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 07:51:17
Santiago, Chile, 28 de septiembre del 2025.- La Selección Mexicana de Futbol categoría Sub 20 debuta este domingo en el Mundial de la categoría ante Brasil, en el grupo C, que fue catalogado como el "sector de la muerte" junto a la selección brasileña, España y Marruecos.

Los dirigidos por Eduardo Arce buscarán dar la campanada ante la potencia sudamericana en la justa mundialista que se disputa en Chile; la esperanza está puesta en jugadores como Gilberto Mora, de 16 años de edad, quien es la nueva perla del fútbol mexicano.

En el combinado nacional, hay otros jugadores ya consolidados en Primera División, como Obed Vargas, quien es figura en Seattle Sounders de la MLS, Hugo Camberos y Yael Padilla, que son constantes en Chivas y Amaury Morales, la nueva perla de las fuerzas básicas de la Máquina Cementera del Cruz Azul.

Será en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) cuando ruede el balón y se de el debut oficial del combinado tricolor ante Brasil, en el Mundial Sub 20 de la FIFA.

